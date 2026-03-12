Matteo Bassetti ha commentato il tumore al pancreas che ha portato alla morte di Enrica Bonaccorti, definendolo

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato un anno fa. Un cancro “davvero subdolo e bastardo” secondo Matteo Bassetti, che ricorda che anche sua madre ha avuto questa forma tumorale. Il tumore al pancreas è infatti spesso privo di sintomi nelle fasi iniziali, per questo è difficile arrivare a una diagnosi precoce che consentirebbe di cercare di intervenire in tempo. Morta Enrica Bonaccorti, il ricordo di Matteo Bassetti Anche l’immunologo Matteo Bassetti ha voluto dedicare un pensiero a Enrica Bonaccorti, morta oggi, 12 marzo 2026, all’età di 76 anni. In un post su Facebook Bassetti ricorda come la conduttrice televisiva abbia affrontato “con grandissima dignità” un tumore al pancreas, “aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enrica Bonaccorti, per Bassetti "tumore al pancreas subdolo e bastardo": i sintomi dalla nausea all'ittero

