Morta Enrica Bonaccorti era nata in Liguria e tifava Sampdoria

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota attrice e conduttrice televisiva nata in Liguria. Nel corso della sua carriera ha lavorato come volto noto della televisione italiana. Era anche tifosa della Sampdoria. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel settore dello spettacolo.

Lutto nel mondo della televisione, all'età di 76 anni è morta Enrica Bonaccorti, attrice, conduttrice e volto noto della tv. Le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Era nata in Liguria, a Savona, il 18 novembre 1949, e aveva vissuto anche a Genova, frequentando il liceo D'Oria. Enrica Bonaccorti aveva raccontato la propria passione per la Sampdoria: "Sono diventata sampdoriana ai tempi di Skoglund e Cucchiaroni - aveva detto -. Le imprese di Vialli e Mancini, causa impegni professionali ho potuto seguirle solo in televisione. La Sampdoria mi ricorda Genova e il liceo D'Oria, anni felici". Qualche anno fa aveva anche... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

