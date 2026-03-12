È Morta Enrica Bonaccorti | aveva 76 anni era malata da tempo

È morta la conduttrice televisiva a 76 anni, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La donna, nota per la sua carriera in televisione, aveva condiviso pubblicamente la sua malattia negli ultimi mesi, parlando della sua condizione in diverse occasioni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari.

Lutto nel mondo della tv. A 76 anni è morta Enrica Bonaccorti, volto familiare per milioni di spettatori soprattutto negli anni '80 e '90. La conduttrice lottava da tempo con un tumore al pancreas; negli ultimi mesi ha raccontato la sua sfida contro la malattia attraverso i social e in televisione. Proprio attraverso i social lo scorso settembre, aveva giustificato la sua assenza pubblica raccontando di aver scoperto un tumore al pancreas: "Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti". A ottobre Enrica Bonaccorti aveva poi raccontato di aver sospeso la chemioterapia, superando così i dolori e la nausea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

