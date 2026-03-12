Enrica Bonaccorti è morta era malata di tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti è deceduta all’età di 76 anni. Era malata da tempo di tumore al pancreas. La sua scomparsa è stata annunciata a Milano il 12 marzo 2025. La donna era nota come ex presentatrice e aveva una lunga carriera nel settore dello spettacolo. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Milano, 12 marzo 2025 – Enrica Bonaccorti è morta: l’ex presentatrice, malata da tempo di tumore al pancreas, si è spenta all’età di 76 anni. Da poco era tornata in tv per raccontare gli sviluppi della patologia: in quell’occasione aveva spiegato che le cure non stavano dando gli effetti desiderati. Il primo ‘outing’ sulla malattia c’era stato a settembre dello scorso anno. Enrica, sostenuta dalla figlia Verdiana, aveva deciso di condividere con il pubblico il suo calvario dopo un periodo in cui si era chiusa in se stessa. La spinta arrivava dall’esempio di Eleonora Giorgi, l’attrice morta per lo stesso male esattamente un anno fa. In aggiornamento 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Enrica Bonaccorti è morta, era malata di tumore al pancreas Articoli correlati Leggi anche: Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti, malata di tumore e seduta in platea: "Alzati, Enrica" Enrica Bonaccorti a Domenica In, il racconto del tumore al pancreas(Adnkronos) –Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi a Domenica In, per un’intervista intensa con Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e la vita... Aggiornamenti e notizie su Enrica Bonaccorti Temi più discussi: I MUSICAL DI STEFANO; Arianna Fontana sul futuro | Il fisico può farcela ma devo capire il perchè; I protagonisti Figoli | Va bene così Greco | Ci credevamo; La Bonaccorti dello spettacolo [Soluzione Cruciverba 6 lettere]. Enrica Bonaccorti: «Tumore al pancreas, non c'è speranza. Mia figlia Verdiana che mi fa da mamma, insieme siamo più forti»A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. Madre e figlia si presentano unite più che mai, legate da un amore ... ilgazzettino.it Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non c'è speranza». La figlia Verdiana rivela: «All'inizio non le ho detto della malattia»A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. Madre e figlia si presentano unite più che mai, legate da un amore ... leggo.it ULTIM'ORA - Conduttrice, attrice, autrice, ha attraversato con eleganza e curiosità, con intelligenza e ironia, con garbo e disciplina, mezzo secolo del nostro Paese, sempre sotto le luci di un riflettore. Nata a Savona 76 anni fa, Enrica Bonaccorti è morta og facebook