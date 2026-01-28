Lobotka svela | Dopo lo scudetto mi sentivo come se avessi salvato il mondo Conte? Vi svelo un retroscena

Stanislav Lobotka ha raccontato come si è sentito dopo aver vinto lo scudetto. Dice di aver provato un’emozione forte, come se avesse salvato il mondo. Poi ha parlato di Antonio Conte, svelando anche qualche retroscena sulla sua esperienza con l’allenatore.

Stanislav Lobotka ha raccontato in un'intervista la sua esperienza dalla vittoria dello Scudetto alle stagioni successive con Antonio Conte. Il centrocampista slovacco ha descritto le emozioni vissute per la festa dei tifosi e ha svelato un retroscena sulla preparazione fisica e mentale sotto l'allenatore leccese. Il ricordo dello Scudetto. Lobotka ha parlato della sua esperienza a Napoli con tono vivo e personale. Ha descritto la connessione con la città, i festeggiamenti dopo il titolo e l'accoglienza della gente. "Napoli è la mia seconda casa, ormai mi sento napoletano a tutti gli effetti!" Il centrocampista ha ricordato quanto fu intensa la celebrazione del terzo Scudetto.

In questo articolo, un ex calciatore del Napoli rivela dettagli inediti e emozioni intense legate alla sua esperienza, concentrandosi su un episodio particolare che ha segnato il suo rapporto con la squadra e i compagni.

