Kakà infuoca il derby | Ho una certezza il Milan può battere l’Inter e avvicinarsi in classifica Ci credo anche per lo Scudetto! Vi svelo questo su Modric
Kakà, ex giocatore del Milan, ha commentato il prossimo derby della Madonnina affermando di credere che il suo ex club possa sconfiggere l’Inter e migliorare la posizione in classifica. Ha aggiunto di avere una certezza riguardo alle possibilità del Milan e ha anche condiviso un pensiero su Modric. Le sue parole sono rivolte ai tifosi e agli appassionati di calcio.
Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro. Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!» Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Kakà: "Milan, credo ancora allo scudetto. Pazzesco Modric, sarà l'uomo derby"
Conferenza stampa Falcone post Juve Lecce: «Ho tirato su la squadra col rigore parato altrimenti ci avrebbe tagliato le gambe. Vi svelo questo su Yildiz e David»Calciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.