Kakà, ex giocatore del Milan, ha commentato il prossimo derby della Madonnina affermando di credere che il suo ex club possa sconfiggere l’Inter e migliorare la posizione in classifica. Ha aggiunto di avere una certezza riguardo alle possibilità del Milan e ha anche condiviso un pensiero su Modric. Le sue parole sono rivolte ai tifosi e agli appassionati di calcio.

Kakà infuoca il derby: «Ho una certezza, il Milan può battere l'Inter e avvicinarsi in classifica. Ci credo anche per lo Scudetto! Vi svelo questo su Modric»

