Monza nei centri pomeridiani per ragazzi i nuovi laboratori di sessualità e affettività

A Monza sono stati avviati nuovi laboratori di sessualità e affettività nei centri pomeridiani dedicati ai ragazzi. Contestualmente, è stato aperto anche un spazio dedicato ai compiti, con particolare attenzione al rafforzamento del metodo di studio. Le iniziative sono rivolte ai giovani che frequentano i centri e mirano a offrire supporto e formazione in ambiti diversi.

I laboratori di sessualità e affettività. Ma anche un nuovo spazio compiti con rinforzo del metodo di studio. Si apprestano a cambiare volto a Monza i centri di animazione socio educativa pomeridiani per i ragazzi. Ammonta infatti a 750 mila euro il finanziamento per il triennio 2026-2028 che il Comune di Monza ha stanziato a favore dei cinque c.a.s.e dislocati in città e che permetteranno nuove attività didattiche ed educative per gli adolescenti monzesi dagli 11 ai 16 anni. Grazie ai fondi stanziati a seguito del nuovo bando (con un incremento del precedente contributo triennale che raggiunge oltre il 20%) i cinque c.a.s.e. - così come spiegano dal comune - potranno dunque consolidare e ampliare la loro proposta educativa.