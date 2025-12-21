Il governo continua a frenare l'educazione sessuale a scuola | cancellati riferimenti a sessualità e affettività

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo riscrive un emendamento del Pd e svuota il riferimento all’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Al suo posto entrano formule più generiche come “pari opportunità” e “rispetto reciproco”, con paletti più stretti e meno autonomia per gli istituti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

