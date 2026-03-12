Monumento a Vittorio Bottego | danneggiato il basamento

Il basamento del Monumento a Vittorio Bottego è stato danneggiato, provocando danni evidenti alla struttura. Futuro Nazionale Parma ha richiesto interventi immediati per riparare il danno e tutelare il patrimonio storico della città. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che si occuperanno di valutare i prossimi passi da intraprendere.

