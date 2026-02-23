Povertà c' è chi dorme sotto al monumento a Vittorio Bottego | cuscini vestiti e oggetti personali

Il freddo e la mancanza di alternative spingono alcune persone a trascorrere le notti sotto il monumento a Vittorio Bottego, situato in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Parma. Cuscini, vestiti e altri effetti personali testimoniano le condizioni di chi cerca riparo in modo temporaneo. La presenza di bivacchi di fortuna in questa zona si fa sempre più evidente, attirando l'attenzione di residenti e passanti. La situazione rimane complessa e difficile da affrontare.

La denuncia di una residente: "Ho già fatto presente la situazione alla Polizia Ferroviaria e al Comune e all'App Comuni-Chiamo, le pratiche risultano chiuse" "Ormai lo spazio è occupato stabilmente da bivacchi: cuscini, vestiti stesi ad asciugare, scarpe e oggetti personali sparsi attorno alla vasca del monumento. Comprendo bene che esistano situazioni di difficoltà sociale e non è mia intenzione ignorarle o minimizzarle. Tuttavia, non possiamo accettare che questo avvenga a discapito del decoro urbano, soprattutto in un punto così visibile e simbolico, che rappresenta il primo impatto per chi arriva in città, ospiti e turisti compresi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

