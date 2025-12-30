Montoro il sindaco Carratù sull' adozione del PUC | Superare il passato per proteggere e far crescere il territorio di Montoro

Il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, annuncia l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), un passo importante per il territorio. Questa decisione punta a superare le difficoltà del passato, promuovendo una gestione più responsabile e trasparente dello sviluppo urbano. L’obiettivo è favorire la crescita di Montoro, garantendo una pianificazione che tutela l’ambiente e risponde alle esigenze della comunità.

L'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Salvatore Carratù, sceglie la strada della responsabilità e della trasparenza con l'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC); una scelta necessaria per mettere fine ad un'era di frammentazione normativa che ha frenato lo sviluppo della nostra.

