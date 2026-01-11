Sta esagerando | se Ics non ha fiducia nelle istituzioni rifiuti i finanziamenti

Le tensioni tra la Regione e l'Ics aumentano, evidenziando un clima di confronto acceso. Dopo le gravi condizioni di un migrante nepalesi e la conseguente reazione dell’assessore Gianfranco Schiavone, si discute delle recenti decisioni dell’istituzione sanitaria, tra cui il rifiuto dei finanziamenti. Una situazione che evidenzia le difficoltà e le divergenze in un contesto complesso, richiedendo un’analisi equilibrata delle posizioni di entrambe le parti.

“Ora sta esagerando”. Tra la Regione e l'Ics le relazioni sono ormai ai ferri cortissimi. Dopo il ricovero in gravissime condizioni del migrante di origini nepalesi, vittima nel pomeriggio di ieri 10 gennaio di un arresto cardiaco e la dura presa di posizione di Gianfranco Schiavone, l'assessore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Forse Grok sta un po’ esagerando: ora risponde che Elon Musk è come Leonardo Da Vinci Leggi anche: Come il Brotherism ha trovato casa nelle istituzioni europee Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. (ARC) Migranti: Roberti, no a sciacallaggio politico sulle forze dell’ordine. "Sta esagerando: se Ics non ha fiducia nelle istituzioni rifiuti i finanziamenti" - La risposta alle accuse di Gianfranco Schiavone arriva direttamente dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. triesteprima.it

Eduardo salva Stella e si conquista la fiducia di Rino e Angelo. Diventerà lui il nuovo capo della banda - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.