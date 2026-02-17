Referendum Giustizia | Comitato Sì Riforma parte dal Vibonese focus su trasparenza e fiducia nelle istituzioni

Il Comitato “Sì Riforma” ha iniziato la sua campagna nel Vibonese, motivato dalla richiesta di maggiore trasparenza e fiducia nelle istituzioni giudiziarie. La decisione nasce dopo le recenti proteste e le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla trasparenza dei processi e alla gestione della giustizia. A Soriano Calabro, il gruppo ha distribuito volantini e ha incontrato residenti, sottolineando l’importanza di un sistema più chiaro e responsabile.

Referendum sulla Giustizia: Il Comitato “Sì Riforma” Lancia la Sfida dal Vibonese. Soriano Calabro, provincia di Vibo Valentia – Il comitato “Sì Riforma” ha ufficialmente dato il via alla sua campagna in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, definendo la consultazione una “battaglia di civiltà”. L’avvio è avvenuto con un incontro nel cuore del Vibonese, dove avvocati e giuristi hanno sottolineato l’importanza della separazione delle carriere come elemento chiave per una giustizia più trasparente e affidabile. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle implicazioni della riforma e a promuovere un dibattito costruttivo in vista del voto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum sulla giustizia, nasce il Comitato Provinciale 'Si Riforma'Il Comitato Provinciale 'Si Riforma' di Caserta nasce per sostenere il referendum sulla giustizia, dopo che un gruppo di avvocati ha deciso di riunirsi per promuovere il sì.

Referendum Giustizia: Meloni difende la riforma, Gratteri denuncia pressioni. Focus su CSM e carriere dei magistrati.Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati.

Referendum giustizia travaglio. 2021 M5S cinque votava sì ora è d’accordo per il no.. caso strano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.