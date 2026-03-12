Monteforte Irpino | elezioni sotto controllo servizi intatti

A Monteforte Irpino le elezioni si sono svolte regolarmente e i servizi pubblici continuano a funzionare senza problemi. Non sono state riscontrate irregolarità nelle operazioni di voto e le autorità locali hanno confermato che tutto è sotto controllo. La situazione amministrativa resta stabile e le verifiche disposte dal TAR Salerno non hanno portato a modifiche o sospensioni delle attività.

La stabilità amministrativa di Monteforte Irpino rimane intatta nonostante le verifiche elettorali disposte dal TAR Salerno. Il Sindaco Siricio conferma che l'attività del Comune prosegue senza interruzioni, garantendo il servizio alla cittadinanza. Le operazioni di riconteggio sono state avviate in seguito a un ricorso presentato contro gli esiti delle elezioni locali. L'Amministrazione locale ha espresso piena fiducia nel lavoro della magistratura amministrativa e della Prefettura, chiedendo alla popolazione di evitare allarmismi infondati. Il principio guida di questo processo è la conservazione del voto, ovvero la tutela della volontà popolare espressa dai cittadini del territorio.