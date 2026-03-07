tempi sotto controllo e servizi rafforzati

In questi giorni sono iniziati i lavori al Palazzo della Salute di Bastia Umbra, un intervento finanziato con fondi Pnrr. L’obiettivo è rafforzare i servizi territoriali presenti nell’edificio, migliorando l’offerta sanitaria per i cittadini della zona. La struttura sarà oggetto di interventi di ristrutturazione e ampliamento, con l’intento di rendere più efficienti le attività e i servizi erogati.

ASSISI – "In questi giorni sono stati avviati i lavori al Palazzo della Salute di Bastia Umbra, intervento finanziato con fondi Pnrr e finalizzato al potenziamento dei servizi territoriali. Tale attività comporta una temporanea e limitata riduzione dell’operatività, già prevista e comunicata ai medici di medicina generale e ai componenti della conferenza di zona sociale al fine di evitare disagi ai cittadini". E’ la precisazione della direzione del Distretto dell’Assisano dell’Usl Umbria 1 in riferimento alla lettera di un cittadino di Assisi che aveva segnalato "difficoltà nella prenotazione delle analisi del sangue" con tempi di attesa indicati in circa tre settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

