L’Inter batte il Torino 2-1 all’U-Power Stadium di Monza e si guadagna il pass per le semifinali di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha messo subito pressione, segnando il primo gol nel primo tempo. Il Torino ha provato a reagire, ma non è riuscito a recuperare il risultato. Ora i nerazzurri attendono di conoscere il loro prossimo avversario.

L’ Inter vince 2-1 all’U-Power Stadium di Monza contro il Torino e approda in semifinale di Coppa Italia. Ora affronterà la vincente di Napoli-Como, in programma al Maradona martedì 10 febbraio. Scelte nette di Chivu che pensa al campionato e fa tanto turnover in coppa, schierando dal primo minuto anche i baby Cocchi (2007) e Kamate (2004). Primo tempo a ritmi blandi: i nerazzurri si scuotono al 20’ con una traversa su tiro da fuori di Carlos Augusto. Al 35’ va a segno Ange-Yoann Bonny, che concretizza di testa il cross di Kamate. La ripresa è più movimentata. Al 47’ arriva il raddoppio dell’Inter con un inserimento di Andy Diouf. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coppa Italia, l’Inter stende il Torino e vola in semifinale

Approfondimenti su Inter Torino

Stasera alle nove, va in scena uno dei quarti di finale di Coppa Italia tra l’Inter e il Torino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

TORINO-MODENA 1-0 | HIGHLIGHTS | TRENTADUESIMI | COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2025/26

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; Inter-Torino: probabili, Pio Esposito e Bonny contro Kulenovic; Coppa Italia, Inter-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni.

Coppa Italia Inter-Torino 2-1, le pagelle: Diouf frizzante (7), assist al bacio per Kamate (7). Lampo Bonny (6,5). Nerazzurri in semifinaleA Monza, l'Inter batte il Torino 2-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Napoli-Como. Ad aprire le danze Bonny al 35', il raddoppio ... leggo.it

Inter-Torino, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, l'ex Juve la riapreI nerazzurri di Chivu contendono ai granata di Baroni l’accesso alle semifinali del 4 marzo e 22 aprile ... tuttosport.com

Inter encamina su clasificación a semifinales de Coppa Italia. x.com

Coppa Italia, in campo alle 21 Inter-Torino DIRETTA #ANSA facebook