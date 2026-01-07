Il Montecchio Gallo torna con la calza piena Solleva la Coppa Italia Eccellenza è festa
Il Montecchio Gallo si aggiudica la Coppa Italia Eccellenza dopo una vittoria combattuta contro K Sport Tolentino, conclusa ai supplementari con il punteggio di 4-2. Una prestazione che testimonia impegno e determinazione, portando la squadra a un risultato importante. La vittoria rappresenta un momento di festa e soddisfazione per tutto il club e i tifosi, consolidando la crescita e il valore del team nel campionato.
k sport 4 tolentino 2 (dopo tempi supplementari) K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci (13’ st Notariale), Dominici, Nobili, Carta, Montagna (10’ sts Romualdi), Torelli, Bardeggia (52’ st Broso), Magnanelli, Rivi (52’ st Sollaku). All. Magi TOLENTINO: Marricchi, Fontana, Tizi, Strano, Giandomenico, Tomassetti, Rozzi (9’ sts Garcia Rodriguez), Tortelli (13’ st Papini), Moscati, Capezzani (10’ sts Papavero), Lovotti. All. Passarini Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto. Reti: 19’ pt Tortelli, 10’ st Carta, 32’ st Dominici, 43’ st Tizi, 7’ sts Torelli, 26’ sts Broso Note: Spett. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Polisportiva Forsempronese 1949 si complimenta con la K-Sport Montecchio Gallo, ed in particolare con i nostri ex Luca Procacci, Nicola Camilloni, Antonio Broso e Andrea Nobili, per la prestigiosa vittoria della Coppa Italia di "Eccellenza", con l'augurio di - facebook.com facebook
