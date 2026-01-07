Il Montecchio Gallo torna con la calza piena Solleva la Coppa Italia Eccellenza è festa

Il Montecchio Gallo si aggiudica la Coppa Italia Eccellenza dopo una vittoria combattuta contro K Sport Tolentino, conclusa ai supplementari con il punteggio di 4-2. Una prestazione che testimonia impegno e determinazione, portando la squadra a un risultato importante. La vittoria rappresenta un momento di festa e soddisfazione per tutto il club e i tifosi, consolidando la crescita e il valore del team nel campionato.

La Polisportiva Forsempronese 1949 si complimenta con la K-Sport Montecchio Gallo, ed in particolare con i nostri ex Luca Procacci, Nicola Camilloni, Antonio Broso e Andrea Nobili, per la prestigiosa vittoria della Coppa Italia di "Eccellenza", con l'augurio di - facebook.com facebook

