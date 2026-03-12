Monogamia? Un' eccezione greca latina cristiana

È davvero un libro sorprendente questo Monogamia. Storia di un’eccezione dell’accademico dei Lincei Marzio Barbagli (Il Mulino, pag. 554, € 38). Perché si scopre, più che l’eccezione del sottotitolo, l’eccezionalità della civiltà di cui facciamo parte. Non misi accusi di suprematismo, perché a leggere i fatti qui documentati, una donna non può che ringraziare Cesare e Sant’Agostino. Nonché Platone, Aristotele e i greci naturalmente. Siamo usi sottolineare che le leggi islamiche sono in contrasto con le nostre per l’annosa questione della poligamia, che fa a pugni con lo Stato di famiglia e la Costituzione. L’usanza di disporre delle donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

