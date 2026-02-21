La monogamia un’eccezione nella storia un po’ come la democrazia
Un uomo con il turbante ha suscitato curiosità online, rispondendo a una domanda sulla sua vita familiare. La sua risposta ha attirato l’attenzione perché, in quel contesto, la monogamia è considerata un’eccezione rispetto alle tradizioni locali. La scena si è diffusa rapidamente sui social, con utenti che riflettono sulle differenze culturali riguardo ai rapporti di coppia. La domanda su quante mogli abbia ha acceso il dibattito sulle diverse pratiche matrimoniali nel mondo.
Era diventata virale tempo fa – e continua a girare nei reel – la clip di un giornalista che intervista un uomo col turbante, in qualche paese “esotico”, chiedendogli quante mogli ha. “17” risponde l’uomo serafico. “Io ne ho solo una”, dice il giornalista. E l’uomo col turbante inizia a ridere e lo prende in giro. “Ha solo una moglie!”, dice ai suoi amici, indicandolo e ridendo. La poligamia era un segnale, bandiera di diversità rispetto ai crismi che hanno tenuto in piedi l’occidente – pure i biondi mormoni con gli occhi azzurri vengono visti con scetticismo, e non solo perché suonano ai campanelli.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Mettere in dubbio la monogamiaA 40 anni, gli uomini sentono il massimo desiderio sessuale e, in generale, hanno un bisogno più forte rispetto alle donne.
Giorno del Ricordo "La storia per capire. Lavoriamo insieme per la democrazia"Il Comune di Perugia ha organizzato una giornata di riflessione dedicata al “Giorno del Ricordo” per approfondire le vicende delle foibe e dell’esodo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La monogamia è stata per millenni un’eccezione nelle società umane; Monogamia. Storia di un’eccezione di Marzio Barbagli in una recensione di Valerio Calzolaio; Poligami o monogami. Ecco il catalogo dei nostri amori; Case della Memoria, ecco il bando per formare professionisti museali.
La monogamia è stata per millenni un’eccezione nelle società umaneLa monogamia non è sempre stata la norma: un viaggio nella storia delle famiglie umane tra poligamia, religioni e diseguaglianze. ilbolive.unipd.it
Monogamia, storiaDalle poligamie aristocratiche alle monogamie seriali, dalle concubine cinesi ai divorzi occidentali. Una storia viva, di grande attualità. Nelle culture umane è la monogamia che è rara, mentre è com ... 9colonne.it
Per millenni la monogamia è stata più un’eccezione che una regola nelle società umane. Ripercorrendo il volume di Marzio Barbagli, l’articolo analizza l’evoluzione storica delle forme familiari, dalla poligamia diffusa nelle società antiche alla progressiva affer - facebook.com facebook