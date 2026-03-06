Gli esterni della Democrazia cristiana | parterre d’eccezione ad Avellino

Il 27 e 28 marzo si sono svolti gli incontri degli esterni della Democrazia cristiana presso la sala conferenze del Viva Hotel ad Avellino. L’evento ha visto la partecipazione di un parterre di figure di rilievo del partito, con interventi e discussioni sulle attività e le strategie future dell’organizzazione. La manifestazione ha attirato l’attenzione di diversi rappresentanti e simpatizzanti locali.

Mastella: “Pd apprenda da Dc, quando questione referendaria mette in gioco identità politica serve disciplina di partito” VIDEO Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate. Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti, Oricchio: “Dispiace che temi come. Regione, Fico: “Contrario all’uso delle basi Nato, attacco a Iran è. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gli esterni della Democrazia cristiana: parterre d’eccezione ad Avellino Avellino, Rotondi convoca l'assemblea degli esterni della Democrazia CristianaIl 27 e 28 marzo, ad Avellino, nella sala conferenze del Viva Hotel, in via Circumvallazione 121, è convocata la Assemblea degli esterni della... “Assemblea degli esterni” della DC: la due giorni ad AvellinoLa presentazione dell'iniziativa politica alla Camera:a bbiamo ancora qualcosa da dire che giustifichi l’esistenza di un ‘nostro’ partito? Non è una... Una raccolta di contenuti su Gli esterni della Democrazia cristiana.... Temi più discussi: Il presente della Costituzione; Virginia Pishbin, sarda di origini iraniane: Non gioisco per morte Khamenei, avrei preferito vederlo in tribunale; La democrazia non si costruisce con i bombardamenti; Il regime iraniano deve cadere, ma Trump è un altro dittatore: non gli interessa della nostra libertà. La democrazia diretta può ostacolare gli accordi commerciali della Svizzera?Con l’indebolirsi delle regole del commercio globale, le varie nazioni si stanno affrettando a consolidare i mercati di esportazione e diversificare le partnership. In Svizzera potrebbe presentarsi un ... swissinfo.ch Durand: Unire l’Europa significa rafforzare la democraziaLa storia, l’eredità dei padri fondatori, i valori comuni, la democrazia e i diritti, le acquisizioni concrete, l’economia e la pace, le sfide attuali e le pressioni esterne, fino all’America first… ... agensir.it L'ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong, Jimmy Lai, non ricorrerà in appello contro la condanna per violazione della sicurezza nazionale che lo ha visto ricevere 20 anni di carcere il mese scorso. Lo ha dichiarato oggi il suo team legale, senza f x.com L'ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong, Jimmy Lai, non ricorrerà in appello contro la condanna per violazione della sicurezza nazionale che lo ha visto ricevere 20 anni di carcere il mese scorso. Lo ha dichiarato oggi il suo team legale, senza f - facebook.com facebook