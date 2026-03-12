DaZN si occuperà in modo diretto della raccolta pubblicitaria per il Mondiale FIFA 2026, coprendo tutte le 104 partite della competizione. È stato annunciato che l'azienda gestirà internamente questa attività, senza affidarsi a terzi, e sarà responsabile di tutte le strategie pubblicitarie legate agli incontri. La decisione riguarda l'organizzazione delle inserzioni pubblicitarie durante l'evento.

Anche questa estate, DAZN si confermerà il punto di riferimento per i tifosi appassionati di calcio e per tutti i brand che vorranno associarsi a uno degli eventi di maggiore richiamo a livello globale. Il Mondiale rappresenta un palcoscenico di assoluto prestigio e un'opportunità concreta per gli inserzionisti: non solo posizioni adv esclusive nelle fasce di access e prime time, ma anche progetti editoriali premium e personalizzati, pensati per massimizzare il ritorno pubblicitario. Una piattaforma narrativa unica, all'interno di un ecosistema digitale che accompagna il pubblico dall'inizio alla fine della competizione, garantendo piena continuità con la stagione di Serie A. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MONDIALE FIFA 2026: DAZN gestirà in maniera diretta la raccolta pubblicitaria

