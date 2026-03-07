dazn sui mondiali 2026 punta alla raccolta pubblicitaria interna e accordi con partner

DAZN si occuperà della pubblicità dei Mondiali 2026, trasmettendo tutte le 104 partite dell'evento. La piattaforma prevede di gestire internamente la raccolta pubblicitaria e ha già avviato accordi con diversi partner del settore. La scelta di assumere il controllo diretto delle inserzioni pubblicitarie rappresenta un cambiamento rispetto alle modalità tradizionali di collaborazione con agenzie esterne.

DAZN gestirà internamente la pubblicità dei Mondiali 2026 e trasmetterà tutte le 104 partite. L' industria globale dei media e dell'intrattenimento sta attraversando una fase di profonda trasformazione. In questo scenario, secondo quanto riferito da Andrea Biondi sul Sole 24 Ore, Dazn si appresta a giocare una partita decisiva in vista dei Mondiali 2026, segnando un netto cambio di passo rispetto alle collaborazioni passate. La piattaforma di streaming controllata dalla Access Industries di Len Blavatnik ha infatti deciso di gestire internamente la raccolta pubblicitaria per l' evento iridato, rinunciando al supporto di Publitalia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

