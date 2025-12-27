Anziano cade sugli scogli | soccorso con l' elicottero in codice rosso

Soccorso con l'elicottero a Pieve Ligure, nella zona dello scalo Torre. Un anziano di oltre 80 anni è caduto sugli scogli, per ragioni in via di accertamento, forse per un malore, e ha perso conoscenza. È successo poco prima delle 14 di sabato 27 dicembre 2025. Sul posto il 118 ha inviato il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

