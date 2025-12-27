Anziano cade sugli scogli | soccorso con l' elicottero in codice rosso
Soccorso con l'elicottero a Pieve Ligure, nella zona dello scalo Torre. Un anziano di oltre 80 anni è caduto sugli scogli, per ragioni in via di accertamento, forse per un malore, e ha perso conoscenza. È successo poco prima delle 14 di sabato 27 dicembre 2025. Sul posto il 118 ha inviato il.
Anziano cade sugli scogli: soccorso con l'elicottero in codice rosso - Sul posto il 118 ha inviato il Drago dei vigili del fuoco, l'automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Verde Bogliasco. genovatoday.it
Cade sugli scogli a Pieve Ligure, anziano soccorso con elicottero - Paura a Pieve Ligure per un uomo di 90 anni, precipitato sugli scogli nei pressi dello scalo Torre. primocanale.it
