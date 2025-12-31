Cade nel vuoto dal secondo piano di casa Bimbo di 10 anni in codice rosso al Meyer

Un incidente si è verificato ieri nel quartiere di Tortaia ad Arezzo, dove un bambino di 10 anni è caduto dal secondo piano di una abitazione. Trasportato in codice rosso al Meyer, l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. La dinamica e le circostanze della caduta sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno intervenendo per chiarire quanto accaduto.

AREZZO Una mattinata di paura e di apprensione quella di ieri nel quartiere di Tortaia. Un momento di gioco ha rischiato di finire in tragedia: quella di un bambino di 10 anni caduto dalla finestra del secondo piano delle case popolari di via Tortaia. L'allarme della madre e dei vicini ha fatto scattare la macchina dei soccorsi: tre ambulanze sul posto in pochi minuti e poi il trasporto d'urgenza, in codice rosso, all' ospedale pediatrico Meyer di Firenze grazie all'elisoccorso Pegaso. Sul posto, anche la volante della Polizia, al lavoro per ricostruire la dinamica dell' incidente. Il piccolo, rimasto cosciente dopo la caduta, è stato sottoposto agli accertamenti clinici che hanno evidenziato fratture agli arti inferiori e alcune lesioni nella zona del basso addome.

Tragedia in condominio, bambino di 10 anni cade dal secondo piano: ricoverato in codice rosso

