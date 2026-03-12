Modena-Spezia venerdì 13 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Partita bloccata al Braglia

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30 si gioca al Braglia il match tra Modena e Spezia, gara valida per il trentaquattresimo turno di Serie B. Sono state rese note le formazioni ufficiali, i convocati e le quote sui pronostici della sfida. L’incontro vede in campo le squadre allenate da Sottil e Donadoni in un turno che apre la giornata di campionato.

Si apre il turno numero 30 di Serie B con l’anticipo tra il Modena di Sottil e lo Spezia di Donadoni. I canarini pur andando al piccolo trotto (1 punto nelle ultime 3 partite) sono in piena zona playoff, con un comodo vantaggio di 7 punti sul nono posto. Manca poco per centrare l’obiettivo, in una stagione che rimane comunque sopra le righe anche se bella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Modena-Spezia (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Partita bloccata al Braglia Articoli correlati Modena-Spezia (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita bloccata al BragliaSi apre il turno numero 30 di Serie B con l’anticipo tra il Modena di Sottil e lo Spezia di Donadoni. Marsiglia-Auxerre (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiParte il turno numero 26 di Ligue1 con il Marsiglia di Beye che riceve in casa l’Auxerre di Pellissier. Aggiornamenti e notizie su Modena Spezia venerdì 13 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Modena-Spezia allo stadio Braglia: modifiche alla viabilità; Modena-Spezia: info settore ospiti - Spezia Calcio; Partita Modena-Spezia, venerdì 13 marzo cambia la viabilità in zona stadio; Modena-Spezia: biglietti in vendita. Modena - Spezia, probabili formazioni | Un recupero e una nuova assenza per i gialli, rebus in attaccoLe possibili scelte di Andrea Sottil e Roberto Donadoni per l'anticipo della trentesima giornata di Serie BKT di questa sera, venerdì 13 marzo alle 20:30 allo stadio Braglia ... modenatoday.it Modena-Spezia 13 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheModena–Spezia accende la 30a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.30. I canarini sono al 6° posto con 44 punti in 29 partite ... sport.virgilio.it #Calcio #SerieB #Modena, vietato distrarsi con lo #Spezia: «Ai playoff a tutti i costi» – Le probabili #formazioni x.com #SerieB - Si parte stasera con Modena-Spezia, domani il #bigmatch tra Monza e Palermo, Venezia e Frosinone in trasferta, in fondo Bari-Reggiana guai a chi sbaglia. - facebook.com facebook