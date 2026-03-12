Marsiglia-Auxerre venerdì 13 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Venerdì 13 marzo 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Marsiglia e Auxerre valida per il turno 26 della Ligue 1. Sono state rese note le formazioni ufficiali, e sono stati comunicati i convocati delle due squadre. Le quote e i pronostici sono già disponibili, mentre le squadre si preparano a scendere in campo per questa sfida.

Parte il turno numero 26 di Ligue1 con il Marsiglia di Beye che riceve in casa l’Auxerre di Pellissier. I Phoceens hanno rialzato la testa dopo l’eliminazione dalla coppa di Francia andando a battere il Tolosa con il solito Greenwood, arrivato a quota 25 gol in stagione. Un successo prezioso che permette di restare in piena zona Champions e resistere agli assalti di Lille e Monaco.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Marsiglia-Auxerre (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Articoli correlati Marsiglia-Auxerre (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocatiParte il turno numero 26 di Ligue1 con il Marsiglia di Beye che riceve in casa l’Auxerre di Pellissier. Marsiglia-Auxerre (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiParte il turno numero 26 di Ligue1 con il Marsiglia di Beye che riceve in casa l’Auxerre di Pellissier. Tutti gli aggiornamenti su Marsiglia Auxerre venerdì 13 marzo 2026... Temi più discussi: Ligue 1: preview Marsiglia-Auxerre; Ligue 1, Marsiglia-Auxerre: il pronostico è sul Parziale/Finale; Marsiglia-Auxerre: probabili formazioni e streaming del match; Gli orari delle prove libere e qualifica Sprint del Gp della Cina e dove vedere la F1 oggi in tv. Ligue 1 2025-2026: Olympique Marsiglia-Auxerre, le probabili formazioniSfida ai due lati della classifica del torneo francese al Velodrome: calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 13 marzo. sportal.it Pronostico Marsiglia-Auxerre: terza di fila in campionatoMarsiglia-Auxerre è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it