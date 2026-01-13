Crisi Modena Per Sottil è ora di cambiare

La crisi del Modena, sotto la guida di Sottil, evidenzia una tendenza negativa: dal suo ritorno in Serie B, la squadra non ha mai conquistato la vittoria nella prima partita dell’anno. Un dato che sottolinea la necessità di analizzare le cause e individuare strategie per invertire questa serie negativa e avviare un percorso di miglioramento.

Partiamo col dire che dal suo ritorno in serie B, il Modena non ha mai vinto la prima gara del nuovo anno. Anzi, per essere precisi, l'ha sempre persa. E questo è il dato statistico, fine a sé stesso, ma pur sempre veritiero di un tabù che appare quasi come una montagna da scalare, a volte. Detto ciò, passiamo all'analisi del campo. Che lo si voglia o meno, o che lo si voglia contingentare ai risultati, il momento del Modena è di crisi e ci mancherebbe altro. Dalla sconfitta nel derby con la Reggiana (che ogni anno, puntuale, innesca nei canarini debolezza) le certezze di Sottil sono state minate progressivamente col passare delle giornate.

Modena sfortunato, ma perde ancora: quinto ko in sei partite, adesso è crisi - Ennesima disattenzione difensiva e il Padova va in vantaggio. ilrestodelcarlino.it

Modena, Sottil: “La prestazione è stata ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre perché sui gol dobbiamo stare più attenti” - I canarini di Andrea Sottil escono sconfitti per 2 a 0 dalla trasferta veneta. tuttomercatoweb.com

Modena, una crisi che va oltre la sfortuna: cosa non funziona davvero nel gioco dei gialloblù Non è più solo una questione di episodi o di pali colpiti. Il momento difficile del Modena F.C. , reduce da una lunga serie di sconfitte, racconta di una squadra che ha s - facebook.com facebook

