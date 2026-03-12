Ministero 18mila aggressioni ai sanitari nel 2025 | dati in aumento

Nel 2025 si sono registrate circa 18.000 aggressioni contro operatori sanitari e sociosanitari. I dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti. La maggior parte degli attacchi si sono verificati negli ambienti ospedalieri e nelle strutture di assistenza. I numeri sono stati comunicati dal Ministero della Salute e rappresentano una cifra significativa per il settore.

Nel 2025 sono state quasi 18mila le aggressioni a operatori sanitari e sociosanitari con 23.367 operatori, considerato che un singolo episodio può interessare più persone. Sono i dati della Relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie pubblicata sul sito del ministero della Salute, in occasione della Giornata di prevenzione contro la violenza agli operatori sanitari e socio-sanitari. Il Rapporto mostra, inoltre, una stabilità delle segnalazioni, in leggero calo rispetto al 2024 (18.392) e un aumento del numero totale di aggrediti, da 22.000 del 2024 a oltre 23.