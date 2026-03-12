Modena | 32 progetti 15 milioni I tecnici ispezionano i

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2026, tecnici di Consap e funzionari della Provincia di Modena hanno ispezionato otto cantieri attivi nella valle del Secchia per verificare lo stato dei lavori di ricostruzione stradale seguiti all'alluvione del maggio 2023. L'obiettivo è garantire la sicurezza viaria e pianificare le fasi successive degli interventi infrastrutturali nel territorio modenese. La visita tecnica si è concentrata su tratti strategici come la strada provinciale 486 a Piandelagotti, la via 18 a Riccò tra Castelvetro e Serramazzoni e la provinciale 324 a Casa Carzoli. In totale sono trentadue i progetti gestiti dall'ente commissario, con un investimento complessivo che sfiora i quindici milioni di euro.