Post alluvione presentati i progetti Un piano da oltre 15 milioni di euro

A Casalfiumanese sono stati illustrati i progetti di ripristino delle vie Giovanni XXIII, Croara e Maddalena, investendo oltre 15 milioni di euro. Questi interventi mirano a ricostruire e migliorare le aree colpite dall’alluvione, garantendo una ripresa sostenibile e duratura per la comunità. La pianificazione si inserisce nel quadro di un intervento complessivo volto a rafforzare la resilienza del territorio e favorire il ritorno alla normalità.

A Casalfiumanese sono stati presentati i progetti per il ripristino post alluvione delle vie Giovanni XXIII, Croara e Maddalena. Un paio di approfondimenti dedicati ai cittadini insieme ai tecnici di Sogesid che si occuperà dello sviluppo dei vari cantieri. Per quanto riguarda il consolidamento delle scarpate all'esterno delle mura di contenimento del centro storico del paese e della via Giovanni XXIII, con 1,5 milioni di euro di lavori che saliranno a quasi 3 tra oneri e iva coperti interamente da quanto stanziato dalla struttura commissariale, si stabilizzerà il versante con l'impiego di elementi di contenimento come paratie, protezioni contro l'erosione superficiale e gabbionate.

