Scopriamo il modello 730 dalle detrazioni ai bonus | guida completa alle novità

Oggi si parla del modello 730, il modulo più usato da lavoratori dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi del 2025. La campagna fiscale è iniziata con l’approvazione ufficiale del modello 7302026, che include nuove detrazioni e bonus. La procedura è in corso di svolgimento in tutta Italia, coinvolgendo milioni di contribuenti che devono presentare la dichiarazione nei prossimi mesi.

Firenze, 9 marzo 2026 – La campagna per la dichiarazione dei redditi entra nel vivo con l'approvazione del modello 7302026, lo strumento più utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi percepiti nel 2025. Il nuovo modello, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento attuativo pubblicato a fine febbraio, recepisce le novità della riforma fiscale introducendo modifiche su detrazioni, bonus e modalità di calcolo dell'imposta. Il 730 resta la forma di dichiarazione più semplice perché non richiede calcoli complessi e consente di ricevere eventuali rimborsi direttamente in busta paga a partire da luglio o sulla pensione tra agosto e settembre.