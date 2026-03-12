Mobilità ridotta? Molti docenti punteranno sulle GPS per avvicinarsi alla famiglia continuità didattica a rischio Il punto di Vannini UIL Scuola

Nel corso del question time dell'11 marzo, condotto da Andrea Carlino, Roberta Vannini della UIL Scuola ha parlato delle difficoltà legate alla mobilità ridotta tra i docenti. Ha spiegato che molti insegnanti preferiranno usare le GPS per rimanere vicino alla famiglia, anche se questo potrebbe mettere a rischio la continuità didattica. La discussione si è concentrata sulle scelte dei docenti in relazione alle assegnazioni di ruolo.

Nel corso del question time dell'11 marzo condotto da Andrea Carlino, Roberta Vannini della UIL Scuola ha affrontato diversi temi legati alla mobilità dei docenti e all’aggiornamento delle GPS, soffermandosi in particolare sui cambiamenti introdotti negli ultimi giorni e sulle criticità applicative della procedura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

GPS 2026: inserimento, aggiornamento, valutazione titoli e sanzioni. Il punto di Roberta Vannini (UIL Scuola RUA)Graduatorie GPS 202628: Roberta Vannini UIL Scuola RUA ci spiega le novità dell'aggiornamento 202628.

Mobilità docenti, UIL Scuola: serve più tutela per la famigliaDopo la sottoscrizione dell'ipotesi di CCNI la UIL Scuola, non firmataria del CCNI in vigore, ha ribadito la propria posizione critica rispetto al...

Una selezione di notizie su Mobilità ridotta Molti docenti...

Temi più discussi: SCUOLA, MOBILITA’, GILDA: LA FEDERAZIONE GILDA UNAMS NON FIRMA IL CCNI, TOLTI DIRITTI DOPO AVERLI RICONOSCIUTI; Mobilità docenti e ATA: ecco il testo del CCNI definitivo (scarica PDF), ridotta la deroga ai vincoli per la presenza di figli e soppressa quella per il ricongiungimento al genitore over 65; Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65; Riforma degli istituti tecnici, pubblicati i nuovi quadri orario: molta confusione nelle scuole. Si realizzano i tagli annunciati dalla FLC CGIL.

Mobilità docenti 2026, spieghiamo chi può presentare domanda e le nuove deroghe per chi ha il vincolo. RISPOSTE AI QUESITIMobilità docenti 2026: eliminata deroga per ricongiungimento a genitore over 65, ridotta a 14 anni l'età del figlio. Domanda e novità ... orizzontescuola.it

Mobilità docenti e ATA: ecco il testo del CCNI definitivo (scarica PDF), ridotta la deroga ai vincoli per la presenza di figli e soppressa quella per il ricongiungimento al ...Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2025/26-2026/27-2027/28 ha concluso il suo iter con la firma definitiva del 10 marzo ... orizzontescuola.it

` /, ` : ` , la mobilità 2026/2027 si profila un quadro più restrittivo sulle deroghe al vincolo, con una novità che interess facebook

Rubata cargo bike a Simona Larghetti, delegata a Mobilità sostenibile: “Non pensavo mi ricapitasse” x.com