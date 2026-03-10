Mobilità docenti UIL Scuola | serve più tutela per la famiglia
La UIL Scuola ha commentato la recente sottoscrizione dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità dei docenti, sottolineando la mancanza di tutela adeguata per le famiglie. La sigla ha ribadito di non aver firmato il nuovo contratto collettivo e ha espresso critiche riguardo ai vincoli che regolano il trasferimento degli insegnanti. La questione riguarda principalmente le modalità di assegnazione e trasferimento del personale docente.
Dopo la sottoscrizione dell'ipotesi di CCNI la UIL Scuola, non firmataria del CCNI in vigore, ha ribadito la propria posizione critica rispetto al sistema dei vincoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
