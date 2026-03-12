È la sequenza più spettacolare del settimo capitolo della saga, girata come sempre da Tom Cruise senza l'aiuto di uno stuntman, ma in che modo è stata portata a termine? La spettacolare sequenza in cui Tom Cruise si lancia da un dirupo con una moto in Mission: Impossible - Dead Reckoning è uno degli stunt più complessi mai realizzati per la saga ed è stata girata quasi interamente dal vivo, senza ricorrere in modo significativo alla CGI. L'idea del regista Christopher McQuarrie era quella di creare una scena che sembrasse impossibile ma che fosse realmente eseguita dall'attore, mantenendo la tradizione della serie di affidarsi a stunt autentici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mission Impossible, ecco com’è stata girata la scena in moto in Dead Reckoning

Articoli correlati

Mission Impossible – Dead Reckoning: tutto quello che c’è da sapere sul filmMission Impossible – Dead Reckoning: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va...

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible - The Final Reckoning, Venerdi 26 Dicembre 2025

Contenuti e approfondimenti su Mission Impossible

Discussioni sull' argomento Mission Impossible 7 arriva in piazzale Roma: tutto chiuso per le riprese con Tom Cruise; Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 12 marzo 2026; Mission impossible. Far pagare le tasse ai colossi; Serie C girone A. Triestina, mission impossible a Brescia.

“Se fallirà la missione il mondo la pagherà a caro prezzo” Mission: Impossible Dead Reckoning vi aspetta stasera su #Italia1! - facebook.com facebook

#Palladino: "Contro il Bayern da mission impossible, ma sarà magico. Sentiamo il tifo degli italiani" x.com