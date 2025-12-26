Guida TV Sky Cinema e NOW | Mission | Impossible - The Final Reckoning Venerdi 26 Dicembre 2025

Un Natale ad alta tensione con The Final Reckoning e una programmazione che attraversa azione, avventura, commedia e classici moderni, tra Ethan Hunt, storie introspettive, grandi saghe e il ritorno di Dragon Trainer su Sky Cinema e in streaming su NOW.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Mission: Impossible - The Final Reckoning, capitolo che spinge Ethan Hunt oltre ogni limite mentre affronta una minaccia legata a un'intelligenza artificiale capace di sovvertire gli equilibri del mondo. La missione prende la forma di una corsa disperata contro il tempo e contro Gabriel, figura oscura riemersa dal passato, e si sviluppa tra immersioni sottomarine e vertiginose sequenze in alta quota, con una tensione costante che intreccia azione spettacolare, dilemmi morali e il senso di sacrificio che da sempre accompagna il personaggio di Tom Cruise, rendendo il film intenso, adrenalinico e ricco di pathos. 🔗 Leggi su Digital-news.it

