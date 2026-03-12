Mission Impossible – Dead Reckoning: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Dead Reckoning, film del 2023 co-scritto, diretto e co-prodotto da Christopher McQuarrie con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente dell’IMF Ethan Hunt. Tra gli altri interpreti del film figurano i ritorni di Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un sottomarino russo, il K599 Sevastopol, viene affondato da un proprio siluro in maniera apparentemente inspiegabile ed al collo di due delle vittime, che galleggiano sotto i ghiacci, sono presenti le due metà di una misteriosa chiave cruciforme. 🔗 Leggi su Tpi.it

Mission Impossible – Dead Reckoning: tutto quello che c'è da sapere sul film

