Missili Tomahawk | dati obsoleti causano strage a Minab

Un errore nei dati di intelligence ha probabilmente causato la strage alla scuola di Minab, con oltre 150 vittime tra cui molte bambine. L'inchiesta del Pentagono suggerisce che l'utilizzo di informazioni obsolete abbia portato all'uso improprio dei missili Tomahawk contro un obiettivo civile. L'incidente si è verificato nel primo giorno delle operazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, segnando uno dei peggiori casi di vittime civili in decenni di conflitti condotti dalle forze americane. Le autorità statunitensi non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sull'indagine in corso, limitandosi a confermare che le verifiche procedono senza rilasciare dettagli specifici sui tempi o sugli esiti finali.