Iran ecco il missile caduto a due passi dalla scuola di Minab distruggendola Mehr News | È un Tomahawk è degli Usa – Il video

Un missile è caduto vicino a una scuola femminile a Minab, in Iran, il 28 febbraio, causando la distruzione dell’edificio e la morte di circa 175 persone, in gran parte bambine. Secondo fonti, il missile è un Tomahawk e sarebbe di provenienza statunitense. Un nuovo video mostra l’impatto e i danni causati dall’attacco.

C’è un nuovo filmato che mostra il bombardamento della scuola femminile di Minab, in Iran, il 28 febbraio, dove hanno perso la vita circa 175 persone, perlopiù bambine. Lo diffonde Mehr News, una delle principali agenzie iraniane e mostra un missile Tomahawk, presubilmente statunitense, colpire un sito dell’IRGC a pochi passi dalla scuola. BREAKING: New footage shows a U.S. Tomahawk missile hitting an IRGC site in Minab, Iran, on Feb. 28—confirming the U.S. strike. Smoke is already rising near the girls’ school where about 175 people, many children, were killed. Source: @Easybakeovensz pic.twitter.comA620Z5lmav — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026 Il video sarebbe ritenuto autentico. 🔗 Leggi su Open.online Iran, la scuola di Minab, la base militare dei Pasdaran e il missile iraniano: ecco cosa rivela l’analisi OsintIl bombardamento della scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, in Iran, è diventato il centro di una violenta guerra di disinformazione tra... Iran, l'inchiesta dell'esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab: «Probabile responsabilità degli Stati Uniti»Gli inquirenti militari americani ritengono probabile che le forze Usa siano responsabili della strage alla scuola femminile Shajaba Tayyiba di... Tutti gli aggiornamenti su Mehr News. Discussioni sull' argomento L'Iran in 4 giorni ha lanciato più ordigni sui Paesi del Golfo che su Israele. Ecco il perché; Iran, 165 dead and 96 injured in raid on girls' school. Idf denies involvement. «L'obiettivo del missile iraniano diretto in Turchia era una base Usa. La guerra? Ecco quanto durerà». L'analisi del generale BellaciccoUn missile balistico iraniano in direzione della Turchia ed una nave affondata da un sottomarino Usa con almeno 80 morti. Imperversa la guerra in Iran. Il generale Marcello Bellacicco, che ... ilmessaggero.it L'Iran ha avviato lanci col nuovo missile Khorramshahr-4La Guardia rivoluzionaria iraniana afferma di aver utilizzato il missile Khorramshahr-4 con una testata di due tonnellate nell'ambito ... notizie.tiscali.it Nella notte, l'Iran ha lanciato una nuova offensiva militare, denominata "True Promise 4", contro installazioni statunitensi e israeliane in Medio Oriente. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Mehr News, tra gli obiettivi colpiti figurano la portaerei USS Abraham - facebook.com facebook Nuove immagini diffuse da Mehr News (agenzia giornalistica privata e non ufficiale iraniana) mostrano le conseguenze dei raid aerei statunitensi e israeliani su #Teheran. #iran #israele #trump x.com