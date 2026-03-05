Base italiana in Iraq colpita dai missili iraniani i nostri soldati nei bunker a Camp Singara | il nuovo fronte di Erbil

Una base italiana in Iraq è stata colpita da missili iraniani, mentre i soldati italiani si trovano nei bunker a Camp Singara. Alla frontiera della grande installazione, vicino alla pista degli elicotteri, si vedono chiaramente i missili Patriot americani. La situazione ha portato i militari a mantenere alta l’attenzione in un’area già delicata. La scena si svolge nel cuore di una delle zone più tese del confine iracheno.

Al confine della grande base di Camp Singara, sulla strada che porta alla pista degli elicotteri, svettano e ruotano i missili Patriot americani. Radar sempre in funzione e armi cariche. «Questi sono i nostri angeli custodi», dicevano i soldati italiani, che con i colleghi americani condividono la vita in un compound in fase di allargamento: «Sono pronti e questo ci rassicura, ma speriamo che non sia necessario azionarli». E invece quel momento è arrivato, perché la notte di Erbil si è illuminata di fuoco. E le foto satellitari pubblicate sui social dai pasdaran mostrano quattro edifici centrati in pieno e ovviamente distrutti. Ma per fortuna sul fronte opposto rispetto ai container in cui abitano - e ora si rifugiano - gli uomini dell'Esercito italiano.

