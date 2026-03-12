Missile contro la base italiana a Erbil | cosa è successo e perché Campo Singara è proprio lì

Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, situata a Campo Singara, senza provocare vittime. La struttura, che confina con quella americana, è stata danneggiata dall’attacco. La notizia si concentra sull’accaduto e sulla posizione della base, senza fornire dettagli sulle eventuali ragioni o sulle parti coinvolte. L’episodio si è verificato in un’area strategica e sensibile nella regione.

ERBIL - Le esplosioni scuotono il cielo della zona urbana verso le 23.30. Lo sentiamo molto bene, tremano le finestre. Un missile cade nelle vicinanze del Divan, uno degli hotel più esclusivi di Erbil. Nel frattempo altri boati investono la zona dell’aeroporto dove si trova anche la base italiana Singara, che è muro a muro con quella americana. Mancano dettagli se siano solo missili o anche droni. Pare vi siano danni alle piste e alle strutture dell’aeroporto. Non è la prima volta dall’inizio dell’attacco israelo-americano contro l’Iran. Da allora missili e droni hanno mirato più volte alle due basi, difficile capire contro quale nello specifico, ma è logico pensare che presa di mira sia soprattutto quella statunitense. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«La base di Camp Singara era in condizioni di preallarme per la situazione di crisi in atto e, verso le 8.30 locali, è stato attivato l'allarme della coalizione per una minaccia aerea. E tutti quanti, seguendo procedure già rodate tra tutto il personale, ci siamo recati