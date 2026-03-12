Un missile ha colpito una base italiana a Erbil, in Iraq, senza causare feriti secondo quanto riferito. Nella stessa notte sono state incendiate due petroliere, mentre in Medio Oriente si registrano attacchi su larga scala: tre navi sono state colpite a Hormuz e, secondo gli Stati Uniti, 31 posamine iraniane sono state affondate. Il tutto mentre l’ex presidente americano afferma che la situazione non si è ancora conclusa.

Donald Trump ha continuato a ripetere che lo stretto di Hormuz è al sicuro. «È in ottima forma, abbiamo distrutto tutte le navi», ha detto il presidente americano, parlando con i giornalisti a Washington di ritorno dal Kentucky. «Finora non abbiamo avuto notizie negative, non sappiamo se l'attacco sia ancora in corso, è molto difficile capirlo, ma sappiamo che tutti i nostri militari sono al sicuro, nel bunker». Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su Rete 4, subito dopo la notizia dell'attacco, confermato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. «Di certo - ha constatato il vicepremier - è una situazione pericolosa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Missile colpisce base italiana a Erbil, in Iraq. Crosetto: «Non ci sono feriti». A fuoco due petroliere. Trump: «Non abbiamo finito»

Articoli correlati

Leggi anche: Crosetto: “Un missile ha colpito la nostra base a Erbil. Non ci sono vittime”. Il Consiglio di Sicurezza Onu condanna gli attacchi di Teheran. Trump: “In Iran non abbiamo finito”

Guerra in Iran: missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene”Secondo le prime informazioni confermate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, non si registrano feriti tra i militari italiani.

Aggiornamenti e notizie su Missile colpisce

Temi più discussi: Guerra Iran, missile colpisce base militare italiana a Ebril: cosa è successo; Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; Militari italiani in Medio Oriente, basi sotto attacco e massima allerta; Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non ci sono vittime tra gli italiani. Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv - Il video.

Base italiana in Iraq colpita da missile: ci sono 300 soldati, nessun ferito. Perché esiste Camp Singara a Erbil. Il videoL'annuncio del ministro della Difesa Guido Crosetto: Ho parlato con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base. Stanno tutti bene ... corrieredellumbria.it

Crosetto: Missile su base italiana a Erbil in Iraq. Nessuna vittima, stanno tutti beneLeggi su Sky TG24 l'articolo Crosetto: 'Missile su base italiana a Erbil in Iraq. Nessuna vittima, stanno tutti bene' ... tg24.sky.it

**IRAN: CROSETTO, 'MISSILE COLPISCE BASE ITALIANA A ERBIL - facebook.com facebook

Missile iraniano colpisce Israele e ferisce una persona: il momento dell'esplosione x.com