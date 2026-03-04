Allarme rincari su benzina e bollette minacce all' Europa i funerali del bimbo col cuore bruciato oggi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno, ecco le principali notizie di oggi: si segnala un aumento dei prezzi di benzina e bollette, insieme a minacce rivolte all’Europa. Si svolgono i funerali di un bambino con il cuore bruciato, mentre altre notizie importanti completano il quadro della giornata. La redazione di Today.it vi presenta le informazioni da conoscere per cominciare al meglio il mercoledì 4 marzo 2026.

Michele Bravi: "Diventare padre? Ci penso spesso. Mi sento sempre fuori posto. Sogno di vincere un Oscar" Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di mercoledì 4 marzo 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 4 marzo 2026. Diluvio di bombe sull'Iran per decapitare il regime. Un raid ha preso di mira il palazzo dove era riunita l'Assemblea degli Esperti per eleggere la nuova guida suprema. La sede, precisa Teheran, sarebbe stata evacuata però a elezioni già concluse: la nuova Guida è Mojtaba Khamenei, 56 anni, figlio dell'ayatollah morto negli attacchi. 🔗 Leggi su Today.it

