Missile iraniano colpisce la base italiana a Erbil | nessun ferito

Un missile ha raggiunto la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, senza causare feriti. L’attacco si è verificato durante un aumento di tensioni tra Iran e Israele. La notizia è stata confermata dalle autorità italiane, che stanno monitorando la situazione senza segnalare danni o vittime. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui responsabili è stato reso noto.

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele. Il ministro della Difesa Guido Crosetto rassicura: «Nessuna vittima tra i nostri militari». Condanna dell’attacco da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre i Pasdaran rivendicano nuovi raid nella regione. La guerra tra Israele e Iran si allarga e torna a lambire direttamente anche l’Italia. Nella serata di mercoledì un missile ha colpito la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove è presente un contingente di circa 120 militari impegnati nella missione internazionale contro l’Isis. A... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Missile iraniano colpisce la base italiana a Erbil: nessun ferito Articoli correlati Missile su Erbil: base italiana colpita, nessun feritoUn missile ha colpito la base militare italiana situata a Erbil, in Iraq, ma non ci sono state vittime tra il personale presente. Guerra in Iran: missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene”Secondo le prime informazioni confermate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, non si registrano feriti tra i militari italiani. Missile iraniano colpisce una città israeliana vicino Gerusalemme: almeno 9 morti e decine di feriti Contenuti e approfondimenti su Missile iraniano Temi più discussi: Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Iran, un missile americano avrebbe colpito la scuola in cui sono morte 168 bambine; Un nuovo video smentisce Trump: il missile Usa Tomahawk colpisce la scuola elementare di Minab; Iran: Beersheba, missile iraniano colpisce casa di una famiglia cristiana. Abbiamo fatto i calcoli tra gittata e distanze, un missile iraniano potrebbe arrivare a colpire l'Italia?La risposta è che sì, potrebbe arrivare a colpire il nostro paese. Molto dipende però anche da dove viene lanciato, ecco la mappa della simulazione ... wired.it L’Iran attacca l’Italia, l’annuncio di Crosetto: colpita nostra base a Erbil, la situazione dei militariUn missile ha colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime nel personale italiano. E’ il messaggio che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inviato a ... strettoweb.com L'Arabia Saudita intercetta un settimo missile iraniano - facebook.com facebook Un missile iraniano entrato nello spazio aereo turco è stato intercettato e abbattuto dalle forze della #Nato. In #Iran, #Teheran ancora sotto attacco x.com