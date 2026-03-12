Missile su Erbil | base italiana colpita nessun ferito

Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq, senza causare feriti tra i militari presenti. La struttura è stata danneggiata dall’attacco, ma non sono stati segnalati incidenti tra le persone. La notizia è stata confermata dalle autorità italiane, che stanno valutando i danni e la situazione sul campo.

Un missile ha colpito la base militare italiana situata a Erbil, in Iraq, ma non ci sono state vittime tra il personale presente. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha confermato che tutti i militari stanno bene dopo aver contattato direttamente il comando locale. L’attacco si è verificato nella regione autonoma curda, una zona strategica al confine tra Siria, Turchia e Iran, dove le forze italiane operano da anni nell’ambito della lotta contro l’Isis. Mentre il mondo osserva con preoccupazione l’escalation nel Medio Oriente, la priorità immediata rimane la sicurezza del personale italiano dispiegato sul territorio iracheno. La risposta istituzionale e la catena di comando. 🔗 Leggi su Ameve.eu

