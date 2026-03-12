Missile Iran si schianta contro hotel

A Dubai, nella zona di Dubai Creek Harbour, un drone ritenuto proveniente dall’Iran si è schiantato contro un hotel. L’incidente ha causato danni alla struttura e ha generato momenti di paura tra i presenti. Non sono stati segnalati feriti o vittime. Le autorità locali stanno valutando i dettagli dell’episodio e le eventuali implicazioni.

Momenti di paura a Dubai, dove un drone attribuito all’Iran si è schiantato contro un edificio nella zona di Dubai Creek Harbour. L’impatto ha provocato un incendio ai piani alti della struttura, generando panico tra gli occupanti. Le autorità sono intervenute rapidamente per gestire l’emergenza. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione internazionale. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo senza pilota avrebbe colpito un piano molto alto dell’edificio, danneggiando alcuni appartamenti e facendo cadere detriti nelle strade sottostanti. Le immagini mostrano fumo uscire dalle finestre e parti della facciata danneggiate. Squadre di soccorso e vigili del fuoco sono arrivate sul posto in pochi minuti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Attacco all'Iran, drone di Teheran si è schianta contro hotel in Bahrein: l'esplosione ripresa da una stanzaHome > Esteri > Attacco all'Iran, drone di Teheran si è schianta contro hotel in Bahrein: l'esplosione ripresa da una stanza Un drone di Teheran si è...

Leggi anche: L'Iran: "Nessun missile contro la Turchia". E minaccia gli Usa: "Si pentiranno degli attacchi"

Iran, attacco congiunto Israele-Usa

Una selezione di notizie su Missile Iran

Temi più discussi: Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; Guerra in Iran, missile colpisce la base italiana a Erbil in Iraq. Crosetto rassicura: Stanno tutti bene; Guerra in Medio Oriente, Caracciolo avverte: Un missile può colpire l’Italia; Dall'Iran al Libano fino a Cipro: il fronte della guerra si sta allargando.

Turchia, nuovo missile dall'Iran intercettato dalla Nato: cosa è successoIl razzo è stato distrutto dalle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale, come confermato da Ankara. Inoltre è stato riferito che frammenti di munizioni sono caduti in campi vuoti a ... tg24.sky.it

Iran, esercito della Giordania: In una settimana Teheran ci ha colpito con 119 missili e droniIran, esercito della Giordania: In una settimana Teheran ci ha colpito con 119 missili e droni ... msn.com

**IRAN: CROSETTO, 'MISSILE COLPISCE BASE ITALIANA A ERBIL' facebook

Iran, strage nella scuola di Minab: il missile che ha colpito sarebbe un Tomahawk degli USA, secondo gli esperti x.com