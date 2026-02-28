Attacco all' Iran drone di Teheran si è schianta contro hotel in Bahrein | l' esplosione ripresa da una stanza

Un drone proveniente dall’Iran si è schiantato contro un hotel in Bahrein, che ospita cittadini americani. L’incidente è stato ripreso da una stanza dell’albergo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana Fars. Non ci sono dettagli su eventuali conseguenze o danni ulteriori. La notizia si limita a segnalare il fatto senza approfondimenti sulle cause o risvolti.

Attacco all'Iran, missile di Teheran centra palazzo in BahreinDiversi edifici residenziali nella capitale del Bahrein, Manama, sono stati colpiti, da missili di Teheran.

Attacco a Iran, missile Teheran colpisce l'Agenzia per la sicurezza nazionale del BahreinL’Iran ha reagito all’attacco di Israele e Stati Uniti sul proprio territorio iniziato sabato 28 febbrario.

Iran, speranza di libertà “Questo attacco non è contro mio il popolo” La regista iraniana Somayeh Haghnegahdar: “Questa guerra non è contro il popolo, ma contro il regime dei pasdaran. Il paese è in ostaggio da 47 anni del regime islamico, che solo nell’ultim - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Scoppia il caso politico sul ministro della Difesa Crosetto, bloccato a Dubai #ANSA x.com