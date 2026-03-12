Erbil sotto attacco | droni colpiscono la base italiana militari nel bunker Nessun ferito

Nella notte, una base italiana a Erbil è stata colpita da droni, costringendo i militari a rifugiarsi nel bunker. Non ci sono feriti tra le truppe italiane coinvolte nell’attacco. La regione del Medio Oriente continua a essere teatro di tensioni e azioni militari, e questa volta il bersaglio è stato un obiettivo italiano. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Nella notte la guerra che attraversa il Medio Oriente ha sfiorato direttamente anche i soldati italiani. Due droni kamikaze hanno colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, centrando un’area interna del compound militare e provocando un incendio. Per diversi minuti nella base è scattato l’allarme massimo: i militari sono stati fatti scendere nei bunker di sicurezza, mentre le squadre antincendio intervenivano per spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni diffuse dal governo, non ci sono feriti tra i militari italiani. L’episodio però conferma il clima di tensione crescente nella regione, mentre il conflitto con l’ Iran continua a propagarsi su più fronti e a coinvolgere anche le installazioni occidentali in Iraq. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

