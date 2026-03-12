Missile contro la base italiana a Erbil | Crosetto nessun ferito tra i militari

Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, nel nord dell’Iraq, secondo quanto annunciato dal ministro della Difesa. Crosetto ha confermato che nessun militare italiano è rimasto ferito nell’attacco. L’episodio si è verificato in un’area strategica e sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità stanno valutando le prossime mosse. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle forze coinvolte.

Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, nel nord dell'Iraq. A comunicarlo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha rassicurato sulle condizioni del personale italiano presente nella struttura. Secondo quanto riferito dal ministro, non si registrano né vittime né feriti tra i militari italiani. Tutto il personale sarebbe infatti in sicurezza e in buone condizioni. Crosetto ha spiegato di essere costantemente aggiornato sulla situazione attraverso i contatti con il capo di Stato maggiore della Difesa e con il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Guerra Iran, colpita con un missile la base italiana di Erbil. Tajani: «Nessun ferito, militari al sicuro nel bunker»«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... ilmattino.it

Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOGLa guerra del Golfo registra una nuova escalation nelle acque di Hormuz, arteria strategica del traffico commerciale internazionale. I Pasdaran hanno colpito tre navi cargo e hanno rilanciato la sfida ... ansa.it

Missile colpisce base italiana a Erbil, in Iraq. Crosetto: «Non ci sono feriti». A fuoco due petroliere. Trump: «Non abbiamo finito» facebook

"Un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei COVI". Così il Ministro @GuidoCrosetto x.com