Iraq missile contro la base italiana di Erbil | Crosetto rassicura nessuna vittima tra i militari

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno, ma non ci sono vittime tra i militari presenti. Il ministro della Difesa ha confermato che nessuno del personale italiano è rimasto ferito o coinvolto nell’attacco. L’incidente si è verificato nella regione, senza ulteriori dettagli sul numero di colpi o sulle eventuali conseguenze immediate.

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Non si registrano vittime tra il personale italiano. L'attacco è avvenuto alle 23.10 ora locale all'interno di Camp Singara e ha centrato l'area del bar-ristorante della base, conosciuto dai militari come «Il Fortino» A comunicarlo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto con un messaggio inviato al deputato Angelo Bonelli, letto in diretta in tv. "Un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Ma non ci sono vittime nel personale italiano", ha scritto Crosetto nel messaggio reso pubblico nel corso del programma. Contattato successivamente dall'agenzia Adnkronos, il ministro ha confermato l'accaduto, spiegando di essersi messo immediatamente in contatto con il comandante della base, il colonnello Stefano Pizzotti.