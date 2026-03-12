Missile colpisce la base italiana a Erbil | nessun ferito

Un missile ha raggiunto la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, senza provocare feriti. L’attacco si è verificato durante un aumento delle tensioni tra Iran e Israele. La notizia è stata confermata dalle autorità italiane, che stanno monitorando la situazione. La base, utilizzata per operazioni di supporto, si trova in una zona strategica della regione.

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell'escalation tra Iran e Israele. Il ministro della Difesa Guido Crosetto rassicura: «Nessuna vittima tra i nostri militari». Condanna dell'attacco da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre i Pasdaran rivendicano nuovi raid nella regione. La guerra tra Israele e Iran si allarga e torna a lambire direttamente anche l'Italia. Nella serata di mercoledì un missile ha colpito la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove è presente un contingente di circa 120 militari impegnati nella missione internazionale contro l'Isis.